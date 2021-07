Na de overstromingen van vorige week, schijnt de zon weer volop in grote delen van Europa. In het weekend trekken regen- en onweersbuien vanuit Duitsland en Frankrijk, via België en Luxemburg, richting Nederland.

In de meeste landen is het tussen de 25 en 30 graden. In het zuiden van Europa is het zelfs tropisch warm. In het weekend komt daar verandering in. Vanuit Duitsland en Frankrijk trekken zaterdag regen- en onweersbuien richting Nederland. België, Luxemburg en het westen van Duitsland krijgen daardoor met flinke buien te maken. Pas later op de dag komen de buien Nederland binnen.

Door de regen en onweer dalen de temperaturen na het weekend geleidelijk. Maar alsnog blijft het zo'n 25 graden en schijnt de zon geregeld. In de loop van volgende week lopen de temperaturen weer op richting de 30 graden.

Landen rond de Middellandse Zee

Het is prima vakantieweer in de landen aan de Middellandse Zee. Ze zon schijnt volop en tot aan het weekend blijft het droog. Portugal en het noorden van Spanje hebben zondag kans op regen en onweer, maar na het weekend trekken de buien verder richting het Iberisch Schiereiland. Ook het zuiden van Frankrijk krijgt dan te maken met deze buien.

In Italië en op de Balkan schijnt de zon flink, maar af en toe zijn er ook stapelwolken te zien. Vooral in het noorden van Italië en in de Apennijnen is er kans op stevige onweersbuien. Maar met temperaturen van 30 tot 35 graden is het over het algemeen goed te doen. De zonkracht is hoog waardoor je al na 10 minuten kan verbranden. Goed insmeren is dus belangrijk.

Hoewel de zon flink schijnt in Griekenland, is ook daar tijdens en na het weekend kans op wat regen of onweer. Dat geldt vooral voor het vasteland. Op de stranden en in de Egeïsche Zee waait een verkoelende wind. De temperatuur ligt tussen de 30 en 33 graden. Op het vasteland kan het zelfs 35 graden of hoger worden.

Alpenlanden

In de Alpenlanden schijnt de zon geregeld. De komende dagen komen vooral aan de zuidkant van de Alpen enkele regen- en onweersbuien voor. Zaterdag krijgen Zwitserland en het Lago Maggiore in het noorden van Italië te maken met stevige regen en onweer. Deze buien trekken geleidelijk naar het oosten en zondag is Oostenrijk aan de beurt met regen en onweer. Volgende week blijft het in de Alpenlanden wisselvallig zomerweer met geregeld zon en vooral in de midden enkele buien.

Nederland

Tot en met vrijdag blijft het buitenweer in Nederland. Er wordt zonkracht 7 verwacht, wat betekent dat je onbeschermde huid tussen 12.00 en 15.00 uur binnen 10 tot 25 minuten kan verbranden.

Zaterdag aan het einde van de dag trekken er wat buien het land over, maar tot die tijd blijft het lekker weer. Zondag blijft het benauwd met temperaturen van 23 tot 25 graden en is er opnieuw kans op enkele regen- en onweersbuien.

Volgende week blijft het wisselvallig met dagelijks kans op enkele lokale buien. Maar het blijft het grootste deel van de tijd droog en de temperaturen liggen tussen de 20 en 25 graden.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.