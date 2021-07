In de strijd tegen de jongste coronagolf is in Italië voortaan een coronapas nodig als je binnen in een restaurant wilt eten of naar een bar wilt gaan. Dat maakte gezondheidsminister Roberto Speranza donderdag bekend. De eis gaat op 6 augustus in.

Het bewijs, dat aantoont dat je bent gevaccineerd, onlangs getest of genezen, wordt ook een vereiste voor onder meer stadions, sportscholen, zwembaden musea en beurzen. Op het terras heb je het bewijs niet nodig, en ook niet wanneer je iets afhaalt aan de counter.

Discotheken blijven nog steeds gesloten, maar ze krijgen overheidssteun.

De Italiaanse regering wil met de zogenoemde Covid-groene pas de nieuwe toename van het aantal coronabesmettingen indammen. Het certificaat kan digitaal zijn of schriftelijk.

Het aantal coronabesmettingen in Italië loopt hard op: in de week tot aan 20 juli telde het land 19.400 positieve testen, twee keer zoveel als de week ervoor. Premier Mario Draghi zei donderdag in een persconferentie dat hij vreest dat de deltavariant van het virus net zo hard om zich heen gaat grijpen als bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Spanje.

De gezondheidspas is een instrument om Italianen in staat te stellen "hun activiteiten voort te zetten met de garantie dat ze zich niet tussen besmettelijke mensen zullen bevinden", aldus Draghi.