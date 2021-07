Het dodental door het zware noodweer in de Chinese provincie Henan is opgelopen naar 25. Ongeveer 200.000 mensen zijn geëvacueerd.

In provinciehoofdstad Zhengzhou staan wegen onder water en is de stroom op veel plaatsen uitgevallen. Meteorologen zeggen dat de watersnood volgde op het soort regenval dat maar eens in de "duizend jaar" voorkomt.

Er viel dinsdag 623 millimeter neerslag in Zhengzhou, dat circa 575 kilometer ten zuidwesten van Peking ligt. Dat komt in de buurt van het jaargemiddelde van 640,8 millimeter. Door de regen stroomde het metrostelsel vol in de miljoenenstad.

Ondergelopen metro

Op sociale media zijn filmpjes te zien van mensen die tot hun middel of schouders in het water van ondergelopen metrostellen staan. De autoriteiten melden dat meer dan vijfhonderd mensen zijn gered uit de overstroomde ondergrondse.

Een inwoner van de ruim tien miljoen inwoners tellende metropool vertelde dat veel mensen de metro hadden genomen omdat bussen door de watersnood niet meer reden. Overlevenden vertellen op sociale media dat ze doodsangsten hebben uitgestaan. "Het water was niet het engste. Dat was het feit dat de zuurstof in de wagon begon op te raken."

41 Auto's drijven door de straten na overstroming in Chinese stad

Voedsel raakt op

Het einde van de neerslag is nog niet in zicht. Ook voor de komende dagen is regen voorspeld in Henan, waar ongeveer 100 miljoen mensen wonen. In het gebied zijn veel treindiensten opgeschort en vluchten vertraagd of geannuleerd. Staatsmedia berichten dat het voedsel en het water zijn opgeraakt in een trein die al dagen stilstaat in de buurt van Zhengzhou.

De Chinese president Xi Jinping heeft de situatie woensdag als "zeer ernstig" omschreven. Lokale functionarissen melden dat zo'n 200.000 mensen zijn geëvacueerd. Het leger heeft meer dan 5.700 manschappen naar het gebied gestuurd om te helpen bij het reddingswerk en de zoektocht naar slachtoffers.

Mensen zoeken in het rampgebied noodgedwongen een veilig heenkomen in openbare gebouwen zoals bibliotheken, bioscopen en zelfs musea. "We hebben hier zo'n tweehonderd mensen uit alle leeftijdsgroepen die tijdelijk onderdak zoeken", zei een medewerker van een wetenschapsmuseum in Zhengzhou tegen persbureau Reuters. "We hebben ze instant noodles en water gegeven. Ze hebben de nacht doorgebracht in een enorme vergaderzaal."