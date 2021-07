In de getroffen gebieden is sinds zondagmiddag geen sprake meer van dreigend gevaar. Volgens het Belgische crisiscentrum voeren de hulpdiensten geen reddingsacties meer uit, maar vinden in een aantal gebieden nog wel zoekacties plaats.

