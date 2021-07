De achttienjarige Nederlander die maandag werd vrijgelaten nadat hij was opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke vechtpartij op het Spaanse eiland Mallorca, deed niet mee aan de fatale aanval op het slachtoffer uit Waddinxveen.

De Spaanse politie concludeerde na bestudering van de videobeelden dat de Nederlander niet betrokken was bij het fatale geweld, schrijft de Spaanse krant Ultima Hora dinsdagochtend.

De Nederlander hoorde wel bij de groep die de 27-jarige Waddinxvener aanviel en uiteindelijk doodde, maar distantieerde zich voor het geweld begon van de rest en deelde geen klappen of schoppen uit aan het slachtoffer.

Het slachtoffer werd in de nacht van dinsdag op woensdag zonder reden aangevallen en mishandeld door de groep en overleed zondag aan zijn verwondingen.

De achttienjarige man bleef een dag langer dan zijn metgezellen op Mallorca, om de sleutel van de villa die ze gehuurd hadden in te leveren. De twaalf anderen vluchtten terug naar Nederland voordat ze konden worden aangehouden.

Het is nog niet bekend of de Spaanse autoriteiten Nederland hebben verzocht om de twaalf verdachten over te leveren.