België herdenkt dinsdag de slachtoffers van het noodweer dat op 14 en 15 juli vooral de regio van de stad Luik heeft geteisterd. De Belgische premier Alexander de Croo heeft 20 juli uitgeroepen tot nationale dag van rouw.

De buitengewoon hevige regens veroorzaakten overstromingen en verwoestende waterstromen die aan zeker 31 mensen het leven hebben gekost. Het water veroorzaakte daarnaast kolossale schade in delen van het land. Er worden nog steeds zeventig mensen vermist.

Om 11.00 uur begint in de zwaar getroffen stad Verviers, ten oosten van Luik, een plechtigheid waar onder anderen koning Filip, premier Alexander De Croo en de Waalse eerste minister Elio Di Rupo bij aanwezig zijn, berichten Belgische media.

Op het middaguur loeien in heel het land sirenes en worden de vlaggen halfstok gehangen voor een minuut stilte. Alle Belgen zijn opgeroepen de minuut stilte te respecteren uit solidariteit met de omgekomen slachtoffers en de mensen die naasten verloren of schade hebben geleden. Ook wordt stilgestaan bij het werk van de hulpverleners en reddingswerkers die nog lang niet klaar zijn in de getroffen gebieden.

De Belgische sporters die in Tokio zijn voor de Olympische Spelen houden er ook een minuut stilte. De stad Brussel heeft festiviteiten in de avond afgelast die er normaal aan de vooravond van de nationale feestdag, 21 juli, worden gehouden.