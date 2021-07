Bij een bomaanslag op een markt in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn maandag zeker 28 mensen om het leven gekomen. Ook raakten volgens medische bronnen ongeveer vijftig mensen gewond. Terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) heeft de aanslag opgeëist. Het gaat om een van de grootste aanslagen in Bagdad in recente jaren.

De markt ligt in de sjiitische wijk Sadr City. Op het moment van de aanslag was het er druk met mensen die inkopen deden voor het Offerfeest, dat woensdag begint. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken waren onder de slachtoffers vier vrouwen en vier kinderen.

Het was de eerste bomaanslag in Bagdad sinds januari, toen bij twee zelfmoordaanslagen 32 mensen omkwamen. Ook toen was het doelwit een markt. Die aanslag werd eveneens opgeëist door IS.

Sadr City is vernoemd naar de overleden sjiitische geestelijke Mohammed al-Sadr. Diens zoon, de geestelijke Moqtada al-Sadr, speelt een belangrijke rol in de Iraakse politiek. Hij heeft miljoenen volgelingen en beschikt over eigen milities.