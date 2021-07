Een man uit Florida heeft maandag als eerste persoon een gevangenisstraf gekregen voor zijn deelname aan de bestorming van het Amerikaanse Capitool op 6 januari. De 38-jarige man kreeg een gevangenisstraf van acht maanden opgelegd.

Het is de eerste keer dat iemand die deelnam aan de rellen daar een celstraf voor heeft gekregen. Eerder werden er al wel veroordelingen zonder celstraf uitgedeeld aan relschoppers.

De man bood tijdens het proces zijn verontschuldigingen aan voor zijn deelname aan de rellen. Hij stelde in een opwelling gehandeld te hebben en zich te hebben laten meevoeren door "de euforie van het moment".

Op camerabeelden is de man te zien terwijl hij een 'Trump 2020'-shirt draagt en met een vlag zwaait. Ook maakte hij selfies met andere relschoppers, waaronder de inmiddels beruchte 'man met hoorns'.

Aanklagers hadden achttien maanden cel voor de man geëist. "Net als alle andere relschoppers heeft de verdachte bijgedragen aan de bedreiging van onze democratie", aldus de hoofdaanklager.

De man gaf toe schuldig te zijn, waardoor zijn straf lager uitviel. De rechter liet meewegen dat de man daadwerkelijk de Senaatszaal heeft betreden. De veroordeling maakt de weg vrij om nog honderden anderen een celstraf op te leggen.

Trump-aanhangers bestormden Capitool tijdens bekrachtiging verkiezingsuitslag

Duizenden mensen hadden zich op 6 januari verzameld voor het Capitool in Washington, waar het Amerikaanse Congres bijeen was gekomen om de uitslag van de presidentsverkiezingen te bekrachtigen. De huidige president Joe Biden versloeg daarin zijn voorganger Donald Trump.

Trump beweerde echter direct na de verkiezingen al dat er grootschalige fraude is gepleegd, een beschuldiging waar geen objectief bewijs voor is. Tijdens de ongeregeldheden op 6 januari deed de toenmalige president weinig om zijn supporters in toom te houden en leek hij ze zelfs aan te moedigen.

Nadat de menigte het gebouw was binnengedrongen, moesten de aanwezige politici onder politiebegeleiding geëvacueerd worden. Ondertussen richtten de relschoppers in het gebouw vernielingen aan.