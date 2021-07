Een 27-jarige inwoner van Waddinxveen kwam zondag om het leven als gevolg van een mishandeling op het Spaanse eiland Mallorca. De verdachte die vrijdag door de Spaanse politie in de zaak werd aangehouden, is "onder voorwaarden" weer vrijgelaten omdat hij weinig met de mishandeling te maken zou hebben. Welke voorwaarden dit zijn, is onbekend.

Een 27-jarige man uit het Zuid-Hollandse Waddinxveen overleed zondag, nadat hij in de nacht van dinsdag op woensdag in elkaar was geslagen in het Spaanse Palma de Mallorca. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zijn dood maandag bevestigd. Vier andere Nederlanders raakten bij het incident gewond.

De Spaanse politie heeft naar eigen zeggen negen van dertien Nederlandse verdachten van dodelijk geweld met eigen camerabeelden geïdentificeerd. Onder hen bevond zich de weer vrijgelaten verdachte.

De overige verdachten zouden naar Nederland zijn gevlucht. De Spaanse wetshandhavers zouden hun Nederlandse collega's om aanhouding van de overige acht hebben gevraagd, zodat ze kunnen worden overgeleverd aan Spanje. De Nederlandse politie laat aan NU.nl weten nog geen verzoek daartoe te hebben ontvangen.

Volgens Spaanse media hadden de verdachten voorafgaand aan de mishandeling met dodelijke afloop al opstootjes veroorzaakt in een uitgaansgelegenheid. Daar werden ze vervolgens uit verwijderd. Volgens een Nederlandse ooggetuige waren de verdachten uit op ruzie en begonnen ze uit het niets een gevecht met een andere groep Nederlanders.