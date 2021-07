De Spaanse politie heeft naar eigen zeggen negen Nederlandse verdachten van dodelijk geweld met eigen camerabeelden geïdentificeerd. De wetshandhavers hebben hun Nederlandse collega's om aanhouding van de overige acht gevraagd, zodat ze kunnen worden overgeleverd aan Spanje.

Een 27-jarige Nederlander overleed zondag nadat hij woensdagnacht in elkaar was geslagen in het Spaanse Palma de Mallorca. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zijn dood maandag bevestigd.

In verband met de mishandeling werd vrijdag al een Nederlandse verdachte aangehouden. Tegen de overige geïdentificeerde verdachten is een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd. Volgens Spaanse media heeft de politie op Mallorca de Nederlandse politie verzocht de acht nu op te pakken.

Volgens een woordvoerder van de politie was dat officiële verzoek maandagochtend nog niet binnengekomen. "Daarna kan pas worden bepaald welke eenheid de verdachten gaat oppakken", aldus de woordvoerder.

Lokale media berichten dat de 27-jarige man op Playa de Palma in elkaar werd geslagen en eenmaal op de grond herhaaldelijk tegen het hoofd geschopt werd waardoor hij hersenletsel opliep. De afdeling moordzaken van de politie onderzoekt de zaak.

Twaalf verdachten voortvluchtig, vier nog niet geïdentificeerd

Volgens plaatselijke media is de man aangevallen door een groep van dertien landgenoten in de leeftijd van achttien tot twintig jaar. Zij zouden in de nacht van dinsdag op woensdag doelbewust geweld zijn gaan plegen aan het strand, nadat ze al wegens wangedrag uit een café waren gezet. De identiteit van de overige vier vermeende daders moet nog worden vastgesteld.

Ze vielen onder anderen vijf Nederlandse toeristen aan en sloegen op de vlucht. Ze hadden een villa gehuurd in Llucmajor ten zuidoosten van Palma de Mallorca, verlieten dat huis spoorslags na de geweldplegingen en namen op één na snel het vliegtuig terug naar Nederland.

Een van hen wilde iets later een vliegtuig nemen omdat hij de sleutel van de huurwoning ging terugbrengen. Hij is vrijdag op het vliegveld gearresteerd.

Spaanse media melden dat de lijkschouwing van het 27-jarige slachtoffer iets langer duurt dan normaal. Zijn familie heeft, eenmaal aangekomen op Mallorca, zijn lichaam voor orgaandonatie ter beschikking gesteld.