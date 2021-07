Amerikaanse diplomaten, inlichtingenfunctionarissen en andere overheidsmedewerkers in Wenen hebben sinds het begin van dit jaar meerdere keren melding gemaakt van mysterieuze gezondheidsklachten. Sommige getroffen Amerikanen zijn naar hun thuisland gebracht om daar een medische behandeling te ondergaan, zeggen bronnen tegen nieuwszender CNN.

Vooralsnog is de hoofdstad van Oostenrijk de enige plek waar een cluster van dergelijke klachten is vastgesteld, hoewel er in andere landen vergelijkbare incidenten hebben plaatsgevonden. In Wenen was er dit jaar topoverleg over het nucleaire programma met Iran, maar het is onduidelijk of rekening wordt gehouden met een verband.

CNN schrijft dat Oostenrijkse autoriteiten de meldingen onderzoeken. Volgens de nieuwszender zijn de klachten vergelijkbaar met het zogeheten Havanasyndroom.

De term Havanasyndroom wordt gebruikt voor de onverklaarbare klachten waarvan Amerikaans personeel op Cuba enkele jaren geleden melding maakte. Zij hoorden soms een raar geluid en klaagden over ernstige hoofdpijn en misselijkheid. De VS besloot daarom veel medewerkers terug te halen.

Later maakten Amerikaanse diplomaten in onder meer China en Rusland melding van vergelijkbare incidenten. Het bleef onduidelijk of het om aanvallen ging en wie daarvoor verantwoordelijk was.