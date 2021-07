De hulpdiensten in België zijn, op een paar zoekacties na, vooral nog bezig met het opruimen van de schade na het noodweer in het land. Het aantal dodelijke slachtoffers is inmiddels gestegen naar 31, maakt het Belgische crisiscentrum zondag bekend.

Het aantal vermisten is daarnaast gestegen naar 163. Of deze mensen daadwerkelijk vermist zijn of gewoon onbereikbaar, is nog niet duidelijk.

In de getroffen gebieden in het land is zondagmiddag geen sprake meer van dreigend gevaar. Volgens het crisiscentrum voeren de hulpdiensten geen reddingsacties meer uit, maar zijn er in een aantal gebieden nog wel zoekacties. "De focus van de operaties verlegt zich nu naar het zware opruimwerk en het opmeten van de immense materiële schade", aldus het crisiscentrum.

Vooral in en rondom Luik hebben de overstromingen veel schade aangericht. Het plaatsje Pepinster is een van de zwaarst getroffen gebieden: er zouden inmiddels negen doden zijn gemeld en nog tientallen mensen worden vermist.