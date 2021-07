De Britse premier Boris Johnson zit tijdens 'Freedom Day' alsnog in thuisquarantaine. Eerder deze zondag werd bekend dat Johnson contact had gehad met minister Sajid Javid (Volksgezondheid), die positief is getest op het coronavirus. Downing Street maakte aanvankelijk bekend dat Johnson als onderdeel van een pilot niet in quarantaine hoefde, maar na een storm van kritiek is die beslissing teruggedraaid.

De regering had aangekondigd dat de premier niet in quarantaine hoefde omdat hij mee zou doen aan een proefprogramma waarbij hij dagelijks zou worden getest. Dat leidde tot verbijstering bij de Britten, omdat die beslissing hun het gevoel gaf dat de coronaregels niet voor iedereen hetzelfde zijn.

Nog geen drie uur na het oorspronkelijke bericht liet de woordvoerder van Johnson weten dat de premier toch niet meedoet aan de pilot. Ook de minister van Financiën, Rishi Sunak, ziet af van deelname aan het proefprogramma. Hij wil voorkomen dat mensen het gevoel krijgen dat niet voor iedereen dezelfde regels gelden, schrijft hij op Twitter.

Sunak benadrukte dat de regels van het proefprogramma wel streng zouden zijn geweest. Zo had hij alleen essentiële reizen mogen uitvoeren, maar hij hoefde in principe niet vanuit huis te werken.

'Verlaat de gevangenis zonder te betalen'

De oppositie reageerde geërgerd. Labour-politicus Jo Stevens twitterde dat het programma niet toegankelijk is voor "mensen met lage inkomens". Parlementariërs vergelijken het project volgens de krant The Telegraph met de kaart "verlaat de gevangenis zonder betalen" uit het bordspel Monopoly.

Ondertussen stijgt het aantal coronabesmettingen in het land snel. Zaterdag werden ruim 54.000 besmettingen gemeld.

Desondanks gaat 'Freedom Day' maandag gewoon door. De Britten schaffen dan onder meer de mondkapjesplicht in de publieke binnenruimtes af en laten de afstandsregel vervallen. Inwoners kunnen vanaf maandag ook weer naar nachtclubs en grote bijeenkomsten. Wetenschappers hebben meermaals forse kritiek geuit op de plannen.