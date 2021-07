De weduwe van de op 7 juli doodgeschoten Haïtiaanse president Jovenel Moïse is zaterdag teruggekeerd naar huis. Ze was eerder naar het Amerikaanse Florida gegaan om zich te laten behandelen aan de verwondingen die ze opliep bij de aanval, aldus een Haïtiaanse functionaris.

Martine Moïse, met haar rechterarm in een mitella en gekleed in een kogelvrijvest, werd op de luchthaven van hoofdstad Port-au-Prince ontvangen door interim-president Claude Joseph, twitterde onderminister Frantz Exantus.

"De first lady is net aangekomen in Haïti om deel te nemen aan de voorbereidingen voor de staatsbegrafenis van haar overleden echtgenoot", aldus Exantus. De staatsbegrafenis wordt 23 juli gehouden in Cap-Haïtien, een historische stad in het noorden van Haïti.

Sinds de dood van Moïse verkeert het land in chaos, mede doordat niet geheel duidelijk is wie er nu de macht heeft. In september van dit jaar houdt Haïti verkiezingen, waarvan de definitieve uitslag pas in januari 2022 wordt verwacht.

Moïse werd vorige week gedood bij een operatie waarbij volgens de Haïtiaanse autoriteiten minstens 28 mensen betrokken waren, van wie velen Colombiaanse huurlingen die waren ingeschakeld via een in Florida gevestigd beveiligingsbedrijf.

Diverse verdachten van de moord op de president van Haïti werkten eerder als informant voor Amerikaanse veiligheidsdiensten, hebben Amerikaanse media eerder gemeld. De antidrugsdienst DEA heeft toegegeven dat een van de gearresteerden voorheen voor hen werkte, de federale politiedienst FBI liet weten geen commentaar te geven over informanten.