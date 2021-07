In Palma de Mallorca ligt een 27-jarige Nederlander in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hij werd afgelopen woensdagnacht door andere Nederlanders tegen zijn hoofd getrapt, volgens de Spaanse politie zonder aanleiding.

De Spaanse krant Ultima Hora schrijft dat een groep Nederlandse toeristen begon te vechten in een nachtclub, waar ze vervolgens uit werden gezet. Eenmaal op straat vielen ze andere Nederlandse vakantiegangers aan.

De 27-jarige man die nu in Palma op de intensive care ligt, kreeg schoppen tegen zijn hoofd terwijl hij al op de grond lag. Hij heeft hersenletsel en zijn toestand wordt omschreven als zorgwekkend. Een andere man werd bewusteloos geslagen en drie mensen liepen verwondingen op.

De Spaanse politie heeft één Nederlander gearresteerd in verband met het incident. Hij werd opgepakt toen hij de sleutels ging terugbrengen van het huurhuis in El Arenal waar de groep verbleef. De anderen hadden zo snel mogelijk een vlucht terug naar Nederland genomen.

Volgens Ultima Hora wordt er een internationaal arrestatiebevel tegen hen uitgevaardigd.