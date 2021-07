Het dodental als gevolg van het verwoestende noodweer in België en Duitsland is opgelopen tot 168. In Duitsland kwamen zeker 98 mensen om het leven in de deelstaat Rijnland-Palts en 43 in het aangrenzende Noordrijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. In België hebben de autoriteiten melding gemaakt van de dood van 27 personen.

In de buurlanden zijn door overstromingen en zware neerslag veel bewoonde gebieden onder water gelopen en huizen weggevaagd. Op sommige plaatsen viel de stroom uit, lag de telefonie plat en waren wegen en spoorwegen onbegaanbaar.

In zowel Duitsland als België wordt gezocht naar vermisten. De Belgische autoriteiten meldden dat van 103 personen niet bekend is waar ze zijn. Het is onduidelijk of zij in nood verkeren of dat ze alleen onbereikbaar zijn.

Het reddingswerk is ook zaterdag nog in volle gang. De Duitse regionale omroep WDR bericht dat alleen in Noordrijn-Westfalen al zo'n negentienduizend reddingswerkers bezig zijn.

Bondskanselier Angela Merkel keerde vrijdag terug uit de Verenigde Staten en is nog niet naar het rampgebied gegaan. Een woordvoerder van Merkel benadrukte vrijdag dat zij wel in nauw contact staat met regionale leiders. De regeringsleider zou op korte termijn alsnog naar het getroffen gebied willen gaan.

Nog honderden mensen vermist in Duitsland

In Duitsland is vooral het district Ahrweiler in Rijnland-Palts zwaar getroffen. Daar vielen zeker negentig doden en worden nog honderden mensen vermist. Het einde van de watersnood is nog niet in zicht. Bij de Duitse stad Wassenberg, zo'n 15 kilometer ten zuidoosten van Roermond, moesten ongeveer zevenhonderd inwoners worden geëvacueerd na een damdoorbraak.

Minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer zei alvast dat Duitsland zich in de toekomst beter moet voorbereiden op dergelijke calamiteiten. Hij concludeerde dat dit extreme weer een gevolg is van klimaatverandering.

Discussie over reactie van overheden

Het Duitse blad Der Spiegel voorspelt dat de ramp een belangrijk thema kan worden bij de landelijke verkiezingen in september. "Misschien krijgen kandidaten aan het eind van de campagnes de vraag: waar waren jullie op donderdag 15 juli? Wat hebben jullie toen gedaan en toen nagelaten?", schrijven redacteuren in een commentaar. "Misschien begon de echte campagne deze donderdag."

In België is lokaal discussie ontstaan over het optreden van de autoriteiten. In Pepinster, waar een twintigtal huizen is ingestort, ligt de burgemeester volgens VTM Nieuws onder vuur omdat hij geen verplichte evacuaties liet uitvoeren. Hij zegt zelf dat de omvang van de ramp niet te voorzien was. "We weten dat er een risico was op overstromingen, maar zoiets als nu, is nooit eerder gebeurd."