Door het geweld in Zuid-Afrika zijn afgelopen week al minstens 212 mensen om het leven gekomen, een dag eerder stond de teller nog op 117. Sinds de opsluiting van oud-president Jacob Zuma een week geleden vinden er in meerdere steden dodelijke rellen plaats en worden complete winkelcentra geplunderd en vernield.

Volg dit onderwerp Volgen Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in Zuid-Afrika

De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa stelt dat het geweld in zijn land is gepland. Het is volgens Ramaphosa "vrij duidelijk" dat mensen zijn aangezet tot de onrust in de regio's KwaZulu-Natal en Gauteng.

Ramaphosa zegt dat de autoriteiten zicht hebben op twaalf verdachten. Zij zouden de onlusten hebben gepland en gecoördineerd. Een van hen is opgepakt. De rest staat onder verscherpt politietoezicht. In totaal zijn meer dan 2.500 mensen opgepakt in verband met de onrust, onder meer voor diefstal.

De nieuwe slachtoffers vielen vooral in KwaZulu-Natal, maar volgens de regering is de situatie daar geleidelijk maar gestaag aan het normaliseren.

De schade van de plunderingen en vernielingen wordt geraamd op zo'n 1 miljard dollar (850 miljoen euro). Alleen al in KwaZulu-Natal werden meer dan achthonderd winkels leeggeroofd. Mogelijk verliezen duizenden mensen hun baan, omdat veel ondernemers geen verzekering konden betalen.

45 Zuid-Afrikanen plunderen winkels na opsluiting oud-president Zuma

Demonstraties escaleerden in rellen

De grootschalige rellen begonnen vanwege de opsluiting van Zuma. Hij werd tot vijftien maanden cel veroordeeld vanwege minachting van de rechterlijke macht, omdat hij weigerde mee te werken aan een corruptieonderzoek tijdens zijn presidentschap. Hij is nog steeds populair onder een deel van de bevolking.

Aanvankelijk waren er protesten tegen Zuma's celstraf, maar de situatie liep al snel uit de hand. Onder meer plunderingen en vernielingen volgden. De Zuid-Afrikaanse autoriteiten zeiden dat criminelen van de gelegenheid gebruikmaakten om misdaden te plegen.

De Zuid-Afrikaanse regering heeft 25.000 militairen opgeroepen naar het gebied. Ook moeten alle strijdkrachten paraat staan om opgeroepen te worden.