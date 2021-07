Het waterpeil in België is stilaan aan het stabiliseren, meldt het nationale crisiscentrum van het land vrijdagmiddag. Wel blijft waakzaamheid geboden, omdat het water nog gevaarlijk hoog staat en delen van het oosten van België nog steeds kunnen overstromen. Het officiële dodental staat intussen op 23. Dat heeft de gouverneur van de provincie Luik Hervé Jamar vrijdag gezegd tegen Belgische media. Er worden nog steeds mensen vermist.

Bij de VRT zei de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden dat er negentien mensen worden vermist. Ze waarschuwde dat het dodenaantal nog kan oplopen. Met helikopters en drones wordt naar mensen gezocht. Verlinden zei dat de situatie in Limburg kritiek blijft. Een aantal dijken van de Maas kan het water nog maar amper aan. Vooral bij Maaseik is de toestand kritiek.

Volgens het Belgische crisiscentrum zijn de weersomstandigheden zo verbeterd dat vanuit de lucht hulp kan worden geboden bij reddingsacties en het maken van luchtbeelden. Op sommige plaatsen is een begin gemaakt met schoonmaken van huizen en straten en het opnemen van de schade. Ook keren de eerste bewoners terug van hun evacuatie.

Net als in Nederland zijn in België militairen ingezet om ondersteuning te bieden bij de watersnoodramp. Defensie in Nederland heeft de zuiderburen laten weten dat een maritieme gevechtshelikopter en een duikteam klaarstaan om indien nodig te helpen.

Door de hevige regenval de afgelopen dagen staat de Maas historisch hoog. Meerdere plaatsen langs de rivier worden nog altijd bedreigd door het hoge water. Zo vrezen inwoners van Maaseik, dat grenst aan Nederland, dat een dijkmuur het zal begeven.

Meerdere gemeenten die langs de Maas in België liggen hebben evacuaties uitgevoerd. Iets verder naar het zuiden, in Luik, riepen de lokale autoriteiten donderdagmiddag duizenden inwoners die bij de Maas wonen op hun huizen te verlaten.

Met name de regio rondom Luik is zwaar getroffen. Zo vielen in onder meer Pepinster, Verviers en Chaudfontaine meerdere doden. In totaal kwamen twintig mensen om het leven door het noodweer in de regio. Van hen zijn er zes geïdentificeerd. De regio maakt deel uit van Wallonië, het Franstalige gedeelte van België. In Wallonië zaten vrijdagochtend nog meer dan 21.000 mensen zonder elektriciteit als gevolg van de overstromingen. Honderden mensen zaten op dat moment nog vast in hun huizen.