De baas van de Belgische militaire inlichtingendienst, generaal Philippe Boucké, moet opstappen vanwege de zaak rond Jürgen C. Dat maakte de Belgische minister van Defensie Ludivine Dedonder vrijdagmiddag bekend. Boucké wordt per half augustus opgevolgd door viceadmiraal Wim Robberecht.

Het lichaam van de Belgische militair C. werd na een lange zoektocht op 20 juni 2021 gevonden in de bossen van het Nationaal Park Hoge Kempen. Hij had zichzelf van het leven beroofd.

Waarom er ruim een maand naar Jürgen C. werd gezocht: C. liet bij zijn vertrek afscheidsbrieven achter waarin hij dreigementen aan "het Belgische regime" en virologen uitte.

De dreigementen, in combinatie met bepaalde persoonlijkheidskenmerken, maakten dat de autoriteiten de dreiging van de zwaargewapende C. ernstig vonden.

Onder meer legerkazernes en moskeeën sloten de deuren. Viroloog Marc Van Ranst, die al eerder werd bedreigd door C., zat ondergedoken.

Onlangs verschenen in België twee rapporten over de zaak-Jürgen C. De conclusie van beide rapporten luidde dat de militaire geheime dienst, de ADIV, had gefaald in de zoektocht naar de militair. Volgens een intern legeronderzoek was er sprake van "een opeenstapeling van fouten". De toezichthouder van de inlichtingendiensten sprak over "ernstige fouten" binnen de ADIV.

De ADIV was onder andere niet goed op de hoogte van het risico dat C. vormde. De informatie dat hij viroloog Marc Van Ranst wilde vermoorden en dat hij op een lijst van het Belgische overheidsorgaan OCAD geregistreerd stond als potentieel gevaarlijke extremist, kwam niet bij de juiste mensen binnen de dienst terecht. Daardoor werd zijn dreigingsniveau lager ingeschat.

De minister van Defensie, Dedonder, wil de inlichtingendienst hervormen naar aanleiding van de zaak rond C. Volgens haar heeft Boucké zich tijdens zijn dienst wel ingezet voor het oplossen van de problemen die al jarenlang bekend waren, maar is dat door de complexiteit daarvan, en de gebeurtenissen van de afgelopen weken, onmogelijk gebleken, schrijft ze in het persbericht.

De nieuwe baas van de ADIV, Robberecht, moet zich gaan richten op het verbeteren van de operationele werking van de dienst. Ook wordt er een transitieteam opgesteld dat het functioneren van de inlichtingendienst moet gaan verbeteren.