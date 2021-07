Bij het noodweer in Duitsland zijn zeker 81 mensen om het leven gekomen. Zeker dertienhonderd inwoners worden nog vermist, melden autoriteiten vrijdag.

Alleen al in de plaats Bad Neuenahr-Ahrweiler worden ongeveer dertienhonderd mensen vermist, meldde het stadsbestuur donderdagavond. Het is echter niet duidelijk hoeveel van hen in de problemen zijn geraakt door het kolkende water, omdat het mobiele telefoonnetwerk is uitgevallen. Daardoor zijn veel van hen onbereikbaar.

Ook het stroomnetwerk in Duitsland krijgt zware klappen te verduren. Volgens energieleverancier Eon zaten donderdag zo'n 165.000 mensen in het westen van Duitsland zonder stroom.

De afgelopen dagen werden hele Duitse gemeenten afgesneden van de buitenwereld. Door de zware regenval zijn talloze huizen ingestort. Veel inwoners zochten boven in bomen en op daken van huizen bescherming tegen de overstromingen. Reddingswerkers brachten mensen in veiligheid met boten en helikopters. "We hebben nog nooit zo'n ramp meegemaakt. Het is echt slopend", zei premier Malu Dreyer van de deelstaat Rijnland-Palts.

Ondergelopen kelders worden enkele inwoners fataal

In de regio Keulen kwamen zeker twintig mensen om het leven. Enkele lichamen werden aangetroffen in ondergelopen kelders en twee dodelijke slachtoffers waren brandweerlieden die tijdens reddingsoperaties verongelukten.

In Leverkusen moest een ziekenhuis worden geëvacueerd. Hulpdiensten worden bijgestaan door zo'n 850 militairen, die met gepantserde voertuigen wegen vrijmaken. Helikopters vliegen constant om mensen te redden die een veilig heenkomen hebben gezocht op daken.

Bondskanselier Angela Merkel reageerde donderdag vanuit de Verenigde Staten, waar ze donderdag president Joe Biden en vicepresident Kamala Harris ontmoette, "geschokt" op de ramp. Ze zei mee te leven met de nabestaanden van de slachtoffers en bedankte de "onvermoeibare" hulpdiensten voor hun inzet. Vicekanselier Olaf Scholz onderbrak zijn vakantie vanwege de overstromingen.

Elf doden in België

In België heeft het noodweer zeker elf mensen het leven gekost. Zo werd in het zwaar getroffen Pepinster (provincie Luik) een lichaam gevonden onder een brug die deels was ingestort. In Verviers vielen vijf doden, elders nog drie. Ook werden twee lichamen aangetroffen in Chaudfontaine.

Bij de zuiderburen worden 'slechts' vier personen nog vermist. Een van hen is een vijftienjarig meisje dat verdween in een rivier. Drie net geredde mensen raakten te water toen de brandweerboot waarin ze zaten omsloeg. De brandweerlieden in de boot konden zichzelf in veiligheid brengen.

Ook in België is de ravage groot: bruggen en huizen zijn ingestort en veel inwoners moesten geëvacueerd worden. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade precies is. In Nederland zal het vaststellen van de schade vermoedelijk enkele weken in beslag nemen.