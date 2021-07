De Braziliaanse president Jair Bolsonaro zegt dat zijn toestand is verbeterd, waardoor hij minder kans heeft op een operatie aan een verstopte darm die verband hield met een steekpartij in 2018. Dat zei Bolsonaro donderdag in een interview op Rede TV.

Bolsonaro zei te verwachten dat hij het ziekenhuis in São Paulo vrijdag kan verlaten. De president verscheen in het tv-interview samen met met zijn arts, die verklaarde dat de darmen van de president nu minder verstopt zijn dan toen hij woensdag in het ziekenhuis werd opgenomen. De 66-jarige conservatieve president had toen al meer dan tien dagen last van de hik.

De Braziliaanse president werd tijdens de presidentsverkiezingen van 2018 in zijn buik gestoken toen hij op campagne was. Volgens de president heeft die wond echter niets te maken met zijn huidige gezondheidsproblemen: een operatie aan zijn gebit begin juni zou de oorzaak van de problemen zijn.

De medische problemen komen voor Bolsonaro op een precair moment. De populariteit van de president is in peilingen in vrije val geraakt door zijn aanpak van de coronapandemie. Bolsonaro bestempelt het coronavirus steevast als een griepje en weigerde meermaals strenge maatregelen af te kondigen, omdat die de Braziliaanse economie te veel zouden schaden. Ook zei hij in november zich niet te willen laten vaccineren.

Inmiddels zijn ruim 535.000 Brazilianen met COVID-19 om het leven gekomen. De Braziliaanse senaat heeft een onderzoek ingesteld naar het "zwalkende coronabeleid" van Bolsonaro.