Door de zware regenval en de daaropvolgende hevige overstromingen is het dodental in het westen van Duitsland donderdagmiddag opgelopen tot zeker 42. In België zijn in het arrondissement Verviers vier lichamen gevonden, waarmee het dodental als gevolg van het noodweer nu op zes staat.

In de Duitse deelstaat Rijnland-Palts zijn huizen ingestort en gemeenten afgesneden van de buitenwereld als gevolg van het stijgende water. In het gebied worden nog tientallen mensen vermist. Onder meer de plaats Schuld is zwaar getroffen. Daar zijn zeker zes woningen verwoest en overleden volgens de krant Bild zeker achttien mensen.



De zware regenval leidde ook tot overstromingen in steden als Keulen en Hagen. In Leverkusen moest een ziekenhuis worden geëvacueerd en in de plaats Wuppertal liepen kelders onder water. Netbeheerder Westnetz meldde dat in het westen van het land zo'n 200.000 huishoudens zonder stroom zitten.



De hulpdiensten worden ondersteund door honderden militairen. De autoriteiten laten ook helikopters uitvliegen om mensen te redden die een veilig heenkomen hebben gezocht op daken. Bondskanselier Angela Merkel reageerde vanuit de Verenigde Staten "geschokt" op de ramp. Ze zei mee te leven met de nabestaanden van de slachtoffers en bedankte de "onvermoeibare" hulpdiensten voor hun inzet.



In de Belgische plaats Pepinster (provincie Luik) zijn ongeveer tien huizen ingestort. Op beelden van Belgische media is te zien dat straten zijn veranderd in kolkende rivieren. In Chaudfontaine moesten zo'n zeventienhonderd mensen worden geëvacueerd.