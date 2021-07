Door de zware regenval en de daaropvolgende hevige overstromingen is het dodental in het westen van Duitsland donderdagmiddag opgelopen tot zeker 42. In België zijn in het arrondissement Verviers vier lichamen gevonden, waarmee het dodental als gevolg van het noodweer nu op zes staat.

In de Duitse deelstaat Rijnland-Palts zijn huizen ingestort en gemeenten afgesneden van de buitenwereld als gevolg van het stijgende water. In het gebied worden nog tientallen mensen vermist. Onder meer de plaats Schuld is zwaar getroffen. Daar zijn zeker zes woningen verwoest en overleden volgens de krant Bild zeker achttien mensen.

De politie van Keulen meldde dat in de regio twintig mensen zijn omgekomen door het noodweer, van wie vijftien in de stad Euskirchen. Ook zijn mensen om het leven gekomen in ondergelopen kelders en verongelukten zeker twee brandweerlieden tijdens reddingsoperaties.

Ook het gebied Ahrweiler in Rijnland-Palts is zwaar getroffen. Daar zijn zeker zes woningen verwoest in de plaats Schuld en overleden zeker achttien mensen.

De autoriteiten in Rijnland-Palts zeggen dat nog vijftig tot zeventig mensen worden vermist in het rampgebied. Het is nog onduidelijk of zij allemaal het slachtoffer zijn geworden van de watersnood. Het gaat mogelijk ook om mensen die met vakantie zijn en daarom niet thuis waren.

70 Drone filmt ravage in Duitsland na zware overstromingen

'Zoiets hebben we nog nooit meegemaakt'

De zware regenval leidde ook tot overstromingen in steden als Keulen en Hagen. In Leverkusen moest een ziekenhuis worden geëvacueerd en in de plaats Wuppertal liepen kelders onder water. Netbeheerder Westnetz meldde dat in het westen van het land zo'n 200.000 huishoudens zonder stroom zitten.

Premier Malu Dreyer van Rijnland-Palts zei in het regionale parlement dat de omvang van de ramp ongekend is. "Zoiets hebben we nog nooit meegemaakt", zei de premier. "Er zijn doden, er zijn vermisten en er zijn nog veel mensen in gevaar." In het aangrenzende Noordrijn-Westfalen bezocht deelstaatpremier Armin Laschet de plaats Altena, waar een 46-jarige brandweerman om het leven kwam tijdens een reddingsoperatie.

De hulpdiensten worden ondersteund door honderden militairen. De autoriteiten laten ook helikopters uitvliegen om mensen te redden die een veilig heenkomen hebben gezocht op daken. Bondskanselier Angela Merkel reageerde vanuit de Verenigde Staten "geschokt" op de ramp. Ze zei mee te leven met de nabestaanden van de slachtoffers en bedankte de "onvermoeibare" hulpdiensten voor hun inzet.

Belgisch Luik zwaar getroffen

Het dodental door de watersnood in België is opgelopen naar zes. In de regio van Verviers (provincie Luik) zijn nog eens vier lichamen gevonden. Het gaat om mensen die om het leven kwamen door de zware regenval in het gebied, berichten Belgische media.

De provincie Luik behoort in België tot de gebieden die het zwaarst zijn getroffen door het noodweer. Het centrum van de stad Spa liep onder water en op sommige plaatsen viel de stroom uit. Ook zijn er problemen met de vaste en mobiele telefoonnetwerken. Noodnummer 112 zou wel bereikbaar zijn.

De Belgische autoriteiten hadden al melding gemaakt van twee doden, onder wie een vijftiger die in Aywaille poolshoogte ging nemen in zijn ondergelopen kelder. In de plaats Eupen sprong een 22-jarige man naar verluidt met een zwemband in het snelstromende water. Dat overleefde hij niet.

Het dodental loopt mogelijk nog verder op. De burgemeester van de zwaar getroffen plaats Pepinster houdt er volgens Het Laatste Nieuws rekening mee dat doden zijn gevallen bij de instorting van zeker vijftien gebouwen. Reddingswerkers kunnen door het hoge water nog niet in het puin zoeken, maar proberen al wel om slachtoffers te vinden in het water.