Het noodweer in Duitsland heeft aan zeker negentien mensen het leven gekost. Tientallen mensen zijn vermist. In België vielen zes doden.

Meerdere mensen kwamen om het leven in het gebied rond Euskirchen in Noordrijn-Westfalen, een Duitse deelstaat die grenst aan Nederland. De lokale autoriteiten maken melding van zeker acht dodelijke slachtoffers. Ze traden niet in detail over de doodsoorzaak.

In de Duitse deelstaat Rijnland-Palts overleden minstens vier personen. In de zwaar getroffen plaats Schuld in de streek worden volgens de autoriteiten ook nog tientallen mensen vermist. Er zijn zeker zes huizen ingestort. Het is nog onbekend of de dodelijke slachtoffers zijn overleden door het instorten van de gebouwen.

In de Duitse stad Keulen zijn de lichamen gevonden van een 72 jaar oude vrouw en een 54-jarige man. Beide lichamen werden gevonden in kelders.

Volgens Duitse media zijn duizenden inwoners van de streek op daken van gebouwen geklommen om het oprukkende water te ontvluchten. Ze geven daarmee gehoor aan de oproep van de autoriteiten om thuis te blijven en een hoge plek op te zoeken.

Hulpdiensten hebben het moeilijk

Ook reddingswerkers en hulpdiensten zouden het moeilijk hebben onder de omstandigheden. Op sommige plekken lopen reddingsboten vast.

De plaatselijke autoriteiten hebben woensdagavond de noodtoestand afgekondigd in het gebied. Overheidsgebouwen blijven donderdag gesloten.

Inwoners kunnen een speciaal ingesteld nummer bellen als ze veel overlast ervaren. De politie heeft een nummer dat mensen kunnen bellen als iemand vermist is.

Scholen blijven dicht, treinverkeer verstoord

In de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts zijn op meerdere plaatsen rivieren buiten hun oevers getreden. Scholen in diverse plaatsen blijven donderdag dicht en het treinverkeer is verstoord.

De autoriteiten hebben een beroep gedaan op het leger om te helpen bij evacuaties. De strijdkrachten zetten speciale voertuigen in om mensen te bereiken in de gemeente Kordel in Rijnland-Palts, die door hoog water is afgesneden van de buitenwereld.

17 Bestelbus drijft door straten in Duitse deelstaat Rijnland-Palts

Twee brandweerlieden omgekomen bij reddingswerkzaamheden

Het noodweer kostte eerder ook al zeker twee brandweerlieden het leven, schrijft de Süddeutsche Zeitung. Zij kwamen om het leven bij reddingswerkzaamheden.

Het gaat om onder anderen een 46-jarige man die woensdagmiddag in Altena in de deelstaat Noordrijn-Westfalen werd meegesleurd door het water. Enkele uren later overleed ook een 52-jarige medewerker van de brandweer.

Zes doden in België, meisje vermist

In de Belgische regio van Verviers zijn vier lichamen gevonden, meldt VRT Nieuws. De mensen kwamen om als gevolg van het noodweer de afgelopen dagen. Op dit moment het niet duidelijk waar de lichamen precies gevonden zijn en om wie het gaat.

Een 22-jarige man uit Eupen en een 50-jarige man uit Aywaille kwamen eveneens om het leven in België. Een 15-jarig meisje is nog vermist.

Belgische media melden dat in de provincies Luxemburg, Luik, Namen en Limburg nog steeds heel wat wateroverlast is door hevige regenval. In Pepinster is een tiental huizen ingestort als gevolg van de sterke overstromingen.