In het westen van de Verenigde Staten en Canada stond woensdag meer dan 400.000 hectare land in brand. Extreme hitte en droogte wakkerden de afgelopen dagen diverse branden in de regio aan.

Volgens de weersvoorspelling blijft het voorlopig warm en droog en lijken de branden daardoor niet op korte termijn te eindigen.

Sinds het wordt bijgehouden was 2020 wat betreft branden voor Californië het slechtste jaar ooit. Dat record zou volgens meteorologen dit jaar al kunnen sneuvelen.

In de VS richtten de branden de meeste schade aan in Oregon, ten noorden van Californië, waar de zogenoemde "Bootleg Fire" al meer dan 86.000 hectare heeft verschroeid. Daardoor moesten duizenden bewoners hun huis verlaten. Ook in Nevada staat een gebied van 222 vierkante kilometer in brand. Branden in Arizona lijken inmiddels onder controle te zijn.

Ook in Canada winnen de branden terrein. Zo werden in het westen van het land, dat onlangs kampte met een ongekende hittegolf, dinsdag en woensdag meer dan 35 nieuwe branden gemeld.

Ook de provincies Alberta en Saskatchewan hebben sinds woensdag te maken met een groot aantal nieuwe bosbranden. Waar jaarlijks gemiddeld zo'n 208 branden worden gemeld in Saskatchewan, staat dat aantal dit jaar al op 357. Woensdag werden er alleen in Saskatchewan al zestien nieuwe branden gemeld.

In het oosten van Canada moesten duizend mensen worden geëvacueerd, vooral onder inheemse gemeenschappen in Ontario, de dichtstbevolkte provincie van het land.

61 Bewoners Canadees dorp vluchten voor vlammenzee

Recordhittes

Begin deze maand kreeg het westen van de VS en Canada te maken met recordhittes. In het dorpje Lytton in de Canadese provincie Brits-Columbia werd op 30 juni de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land: 49,6 graden. Het dorp werd een dag later weggevaagd door snel oprukkende bosbranden.

In Vancouver overleden honderden mensen als gevolg van de hitte. Het ging hierbij vooral om ouderen.

De Canadese regering heeft een aantal maatregelen genomen om de branden tegen te gaan, zoals het deels stilleggen van treinverkeer. Treinen veroorzaken regelmatig bosbranden doordat er bij het remmen vonken kunnen ontstaan.