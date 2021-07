In New York zijn vier Iraniërs aangeklaagd voor het plannen van een ontvoering van een journalist in die Amerikaanse stad. De vier zouden werken voor de geheime dienst van Iran en ook in dat land wonen. Hoewel de naam van de journalist niet expliciet wordt genoemd in de aanklacht, zou het volgens persbureau Reuters gaan om de Iraans-Amerikaanse journalist Masih Alinejad.

Alinejad (44) is in haar berichtgeving vaak kritisch op het regeringsbeleid in Iran, onder meer over corruptie en de strenge kledingvoorschriften waaraan vrouwen zich in het land moeten houden. Ze runt onder meer de organisatie My Stealthy Freedom, die strijdt tegen het verplicht dragen van een hoofddoekje in Iran.

De journaliste werkt onder meer als presentator van de talkshow Tablet op de Perzisch-talige tak van nieuwszender Voice of America. Ze ontvluchtte Iran in 2009.

Naast de vier Iraniërs die in New York zijn aangepakt, zou volgens The New York Times een vijfde verdachte zijn aangehouden in Californië. Die verdachte zou geen onderdeel vormen van het ontvoeringscomplot, maar de plannen wel hebben gesteund.

Volgens de aanklacht huurden de vier Iraniërs onder valse voorwendselen privédetectives in om een niet bij naam genoemde journalist in Brooklyn te volgen. Ook werden familieleden en het huis van Alinejad gefilmd. Het doel van de ontvoering zou zijn de journalist "onder dwang naar Iran te krijgen, waar het lot van het slachtoffer op zijn best onzeker zou zijn", liet openbaar aanklager Audrey Strauss van het Southern District in New York weten.

Staat van shock

Alinejad zei dinsdag tegen Reuters in "staat van shock" te verkeren. Ze vertelde dat ze de afgelopen acht maanden heeft samengewerkt met de Amerikaanse FBI, nadat die haar benaderde met foto's van haar potentiële ontvoerders. Dat de Iraniërs het op haar hebben gemunt, toont volgens Alinejad aan dat het regime in Teheran bang voor haar is.

De vermeende kidnappers zouden onder meer mogelijkheden hebben verkend om Alinejad met een speedboot te ontvoeren naar Venezuela, een bondgenoot van Iran. Ook zou de familie van Alinejad geld zijn geboden om haar naar Iran te lokken. Daar zouden zij niet in zijn meegegaan.

Naast Alinejad zouden de Iraniërs ook plannen hebben beraamd om één persoon uit het Verenigd Koninkrijk en drie personen uit Canada naar Iran te lokken.