De rellen in Zuid-Afrika na de opsluiting van oud-president Jacob Zuma hebben inmiddels aan zeker 72 mensen het leven gekost. De politie heeft ongeveer 1.250 mensen gearresteerd, vooral in Johannesburg, de grootste stad van het land.

President Cyril Ramaphosa heeft het leger ingeschakeld, maar het geweld en de plunderingen gaan vooralsnog door. Ramaphosa heeft de onlusten de grootste gewelddadigheden in Zuid-Afrika genoemd sinds de jaren negentig, toen de Apartheid werd afgeschaft. Relschoppers zetten gebouwen in brand, blokkeren snelwegen en plunderen bedrijven en warenhuizen.

In KwaZulu-Natal, de regio waar Zuma vandaan komt en waar de rellen begonnen, ligt het dodental op minstens 26. Relschoppers hebben daar voor de vijfde dag op rij winkels geplunderd en wegen geblokkeerd met stenen. Het openbaar vervoer is grotendeels gestremd en ook het vervoer van voedsel en medicijnen wordt geblokkeerd. Veel winkels, tankstations en overheidskantoren zijn gesloten. De premier van de provincie zegt dat er 1 miljard rand (50 miljoen euro) schade is.

Het leger zet zo'n 2.500 militairen in om de politie bij te staan in de regio's KwaZulu-Natal en Gauteng, waar de rellen het hevigst zijn. De agenten zijn daar in de minderheid en niet in staat nieuwe rellen te voorkomen. Militairen gaan onder meer naar belangrijke plekken zoals vliegvelden.

Zuma moet straf van vijftien maanden uitzitten

De onlusten begonnen donderdag vanwege de opsluiting van Zuma. De 79-jarige politicus heeft vijftien maanden celstraf gekregen omdat hij niet meewerkte aan een onderzoek naar corruptie tijdens zijn presidentschap. Ondanks deze aantijgingen is de oud-president nog steeds populair onder een groot deel van de bevolking.

Zuma ontkent de beschuldigingen en weigerde in eerste instantie zich bij de autoriteiten te melden. Woensdag om middernacht deed hij dat alsnog, net voor de deadline die hem was opgelegd. Had hij dat niet voor die tijd gedaan, dan zou de politie hem arresteren. Maandagavond besloot een hoge rechter dat de gevangenisstraf van Zuma in stand blijft.