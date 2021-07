Turkije heeft in de vijf jaar sinds de mislukte couppoging van 15 juli 2016 drieduizend mensen tot levenslange celstraffen veroordeeld voor hun veronderstelde betrokkenheid, meldt de Turkse staatsomroep Anadolu.

Zestienhonderd veroordeelden hebben geen kans op voorwaardelijke vrijlating. In totaal zijn bijna vijfduizend mensen tot gevangenisstraffen veroordeeld. Eén zaak loopt nog.

In Turkije zijn sinds de poging tot staatsgreep tienduizenden mensen opgepakt. De veroordeelden zouden bijvoorbeeld banden hebben met de beweging van de islamitische prediker Fethullah Gülen, die er door Erdogan van wordt beschuldigd achter de mislukte coup te zitten. Gülen woont in de Verenigde Staten en ontkent betrokkenheid. Turkije heeft de VS opgeroepen Gülen uit te leveren.

Bij de staatsgreep vielen zeker 250 doden en raakten meer dan 2.000 mensen gewond. De Turkse regering houdt donderdag een ceremonie ter nagedachtenis aan de gebeurtenis, de slachtoffers die vielen en de aanhangers van Erdogan die de straat op gingen in protest tegen de coup.