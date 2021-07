Rebellen zijn een nieuw offensief gestart in de Ethiopische regio Tigray. Het Tigray People's Liberation Front (TPLF) claimt het belangrijkste dorp in het zuiden van Tigray te hebben ingenomen. Eind juni riep de Ethiopische regering nog een eenzijdige wapenstilstand uit nadat het TPLF de hoofdstad in de noordelijke regio had veroverd.

Er wordt ook in het westen gevochten, aldus een woordvoerder. Informatie over het verloop van de strijd kon niet onafhankelijk worden bevestigd omdat er in het gebied beperkte communicatie mogelijk is.

De wapenstilstand die zo'n twee weken geleden door de Ethiopische regering werd uitgeroepen, werd door het TLPF gezien als een "grap". Leiders van de groepering zeiden later het bestand "in principe" onder strenge voorwaarden te accepteren. Die groepering is nog steeds bezig met een opmars.

Het TPLF kreeg vorige maand de hoofdstad Mekelle in handen na een acht maanden durende strijd tegen de Ethiopische troepen. De rebellen werden aan het begin van het conflict verdreven door het leger van premier Abiy Ahmed, die twee dagen geleden werd herkozen. Een groot deel van Tigray zou nu weer in handen zijn van de rebellen.

Door de gevechten, die gepaard gingen met massamoorden en seksueel geweld, zijn duizenden doden gevallen. Als gevolg van het conflict zijn in Tigray grote voedseltekorten ontstaan. Meer dan 350.000 mensen hebben te maken met hongersnood. Daarnaast zijn 2,1 miljoen inwoners ontheemd geraakt.