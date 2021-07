Door een ernstig busongeluk in Bolivia zijn zeker 34 mensen omgekomen. Tien passagiers raakten gewond, melden Boliviaanse media maandag (lokale tijd). De bus was op weg van het dorp Potolo naar de hoofdstad Sucre, maar raakte ter hoogte van de stad Chataquila van de weg en stortte meer dan 100 meter naar beneden.

Volgens de krant Página Siete gaat het om het vooralsnog ergste verkeersongeval van dit jaar in Bolivia. In maart stortte een bus op de route tussen Santa Cruz de la Sierra en Cochabamba naar beneden. Daarbij kwamen ten minste twintig mensen om en raakten tientallen gewond.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren in het Boliviaanse Andesgebergte, waar het Inca-wandelpad begint, is nog onduidelijk. Volgens El Deber is de politie een onderzoek gestart. De krant meldt dat de bus plaats biedt aan zeker 32 personen.

Op de bergwegen in Andeslanden als Bolivia en Peru gebeuren vaak ernstige busongelukken.