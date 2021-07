Diverse verdachten van de moord op de president van Haïti werkten eerder als informant voor Amerikaanse veiligheidsdiensten, meldt CNN op basis van goed geïnformeerde bronnen. Een van de twee Haïtiaanse Amerikanen had banden met de antidrugsdienst DEA, meldt persbureau Reuters op basis van een DEA-functionaris.

De Haïtiaanse autoriteiten arresteerden vorige week twee Haïtiaanse Amerikanen en beschuldigden hen van deelname aan de moord op de Haïtiaanse president Jovenel Moïse, samen met 26 Colombianen.

De bron heeft niet laten weten welke van de twee mannen een band had met een Amerikaanse veiligheidsdienst. Hij zou op het moment van de moord niet meer actief zijn geweest als informant en evenmin hebben gehandeld namens de DEA, aldus de anonieme medewerker.

"Na de moord op president Moïse nam de verdachte contact op met zijn contacten bij de DEA. Een DEA-functionaris die aan Haïti was toegewezen, drong er bij de verdachte op aan zich over te geven aan de lokale autoriteiten en verstrekte, samen met een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, informatie aan de Haïtiaanse regering die hielp bij de overgave en arrestatie van de verdachte en een andere persoon", aldus de DEA in een verklaring aan CNN.

Andere betrokkenen zouden ook banden met de VS hebben en onder meer hebben gewerkt als informant voor de FBI, zeiden mensen die over de kwestie geïnformeerd zijn tegen CNN. De federale politiedienst laat in een verklaring weten geen informatie te geven over informanten.

De Haïtiaanse ambassadeur in de Verenigde Staten meldde vorige week dat de daders zich voordeden als Amerikaanse agenten van de antidrugsdienst DEA. "Het was een goed voorbereide aanval en het waren professionals", zei ambassadeur Bocchit Edmond, die benadrukte dat de daders geen echte DEA-agenten waren.

Een derde Haïtiaanse Amerikaan werd zondag gearresteerd door de Haïtiaanse autoriteiten. Hij wordt ervan beschuldigd het brein achter de aanval te zijn.

Moord op Moïse was niet gepland

Amerikaanse veiligheids- en inlichtingendiensten onderzoeken waarom de Haïtiaans-Amerikaanse mannen mogelijk hebben deelgenomen aan de moord. Een bron dicht bij het onderzoek zei dat beide mannen de onderzoekers vertelden dat ze vertalers waren voor de Colombiaanse commando-eenheid die een arrestatiebevel had, maar dat ze Moïse dood vonden toen ze aankwamen.

Moïse werd woensdag gedood bij een operatie waarbij volgens de Haïtiaanse autoriteiten minstens 28 mensen betrokken waren, onder wie veel Colombiaanse huurlingen die waren ingeschakeld via een in de VS gevestigd beveiligingsbedrijf.