Door een brand in een ziekenhuis in het zuiden van Irak zijn maandag minstens 52 mensen omgekomen en 22 personen gewond geraakt, melden lokale gezondheidsautoriteiten en de politie. Eerder was er sprake van 42 doden en 60 gewonden. Het vuur brak uit op de COVID-19-afdeling van het Imam Al Hussein-ziekenhuis in de stad Nasiriya in de provincie Dhi Qar, 375 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Bagdad.

De brand is geblust en reddingswerkers zoeken naar meer lichamen in het verwoestte gebouw.

Premier Mustafa Al Kadhemi heeft ministers en veiligheidsfunctionarissen bijeengeroepen om "de oorzaken en gevolgen van de brand te onderzoeken", zei zijn kabinet. In de provincie is de noodtoestand uitgeroepen, zodat de hulp van vakantie vierende en gepensioneerde artsen kan worden ingeroepen.

De oorzaak van de brand op de corona-afdeling, die zeventig bedden telt, is waarschijnlijk een ontplofte zuurstoftank. "De slachtoffers zijn overleden aan brandwonden en de zoektocht naar overlevenden wordt voortgezet", aldus een woordvoerder van de lokale autoriteiten.

Gezondheidsautoriteiten zeiden eerder dat ze verwachten dat het aantal slachtoffers nog oploopt, omdat er nog mensen worden vermist. Onder de doden zijn twee gezondheidswerkers. Boze familieleden verzamelden zich voor het ziekenhuis en raakten slaags met de politie. Twee politiewagens zijn in brand gestoken, zei een getuige tegen persbureau Reuters.

In april van dit jaar brak er ook een grote brand uit in een coronaziekenhuis in Bagdad. Er ontplofte toen een zuurstoftank op de ic-afdeling. Er vielen minstens 82 doden en 110 mensen raakten gewond.