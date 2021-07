Vrijwel alle nog resterende coronamaatregelen in Engeland verdwijnen op 19 juli, zo heeft de Britse regering maandag besloten. De langverwachte en eerder uitgestelde versoepelingen werden een week geleden al door premier Boris Johnson aangekondigd.

Johnson benadrukte dat het leven in Engeland niet meteen weer hetzelfde zal zijn als vóór COVID-19. "Ik kan dit niet krachtig of nadrukkelijk genoeg zeggen: deze pandemie is nog niet voorbij", zei hij op een persconferentie. "Om deze stappen te zetten moeten we voorzichtig zijn en moeten we worden gevaccineerd."

Mensen hoeven geen veilige afstand meer te houden en kunnen weer naar grote bijeenkomsten, nachtclubs en restaurants. Ook aan het thuiswerken komt een einde. Mensen zouden nog wel een mondkapje moeten dragen in het openbaar vervoer en op andere drukke plekken, aldus het dringende advies van de Britse regering.



Volgens de regering zijn de versoepelingen mogelijk door het "succesvolle" vaccinatieprogramma, dat in het Verenigd Koninkrijk vroeger begon dan in andere landen. Inmiddels is 65 procent van de volwassenen volledig gevaccineerd. Wel worden door de zeer besmettelijke deltavariant weer tienduizenden coronabesmettingen per dag gemeld.

De strenge regels voor binnenkomst in Engeland blijven nog wel gelden, zoals een quarantaineplicht voor reizigers die niet zijn gevaccineerd of voor bezoekers uit landen waar veel besmettingen zijn.