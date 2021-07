Het Zuid-Afrikaanse leger is opgeroepen vanwege de aanhoudende rellen in dat land rondom de opsluiting van oud-president Jacob Zuma. Er zijn sinds donderdag zes doden gevallen en meer dan tweehonderd mensen gearresteerd. Militairen worden naar twee provincies gestuurd om daar de orde te herstellen.

Zuma is veroordeeld tot vijftien maanden cel omdat hij niet meewerkte aan een onderzoek naar corruptie tijdens zijn presidentschap.

Ondanks de beschuldigingen is Zuma onder veel Zuid-Afrikanen nog steeds populair. Dat is vooral het geval in de provincie KwaZoeloe-Natal, waar hij zelf vandaan komt. Daar vonden ook de eerste rellen plaats.

Militairen gaan de veiligheidsdiensten in de provincies KwaZoeloe-Natal en Gauteng, waar Johannesburg ligt, bijstaan. Die hebben te maken met gewelddadige protesten en plunderingen van onder meer supermarkten en winkelcentra. Ook zijn daar auto's en gebouwen in brand gestoken. Volgens de politie gebruiken criminelen de woede van sommige Zuid-Afrikanen als excuus om zelf diefstallen en andere strafbare feiten te plegen.

President Cyril Ramaphosa, Zuma's opvolger, erkende zondag dat mensen momenteel "gekwetst en boos" zijn, maar zei ook dat geweld niet is gerechtvaardigd. De politicus waarschuwde dat relschoppers zullen worden vervolgd.

Zuma ontkent dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan corruptie en wilde zich aanvankelijk niet melden bij de autoriteiten. Dat deed hij woensdag vlak voor middernacht alsnog, net voor het verstrijken van de deadline die hij opgelegd had gekregen. Als hij zich niet had gemeld voor zijn celstraf, had de politie hem gearresteerd. Een hof buigt zich maandag over een verzoek van Zuma tot het herroepen van zijn celstraf.