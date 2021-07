Twee Jordaanse ex-functionarissen, onder wie een lid van de koninklijke familie, zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien jaar vanwege het destabiliseren van de monarchie. Volgens de rechtbank waren ze betrokken bij een couppoging.

De twee ex-functionarissen probeerden de voormalige kroonprins Hamza op de troon te krijgen ten nadele van de Jordaanse koning Abdullah (foto).

Hamza stond zelf niet terecht omdat binnen de familie een oplossing is gevonden, aldus de autoriteiten. Hij zwoer in april trouw aan koning en halfbroer Abdullah. Eerder nam de prins een video op waarin hij de machthebbers in Jordanië van corruptie en onbekwaamheid beschuldigde. Hamza werd diezelfde dag nog in huisarrest geplaatst.

In de spraakmakende zaak werden achttien verdachten opgepakt. Slechts twee van hen werden vervolgd en zijn nu veroordeeld. Het gaat om Bassem Awadallah, een ex-minister van Financiën en vertrouweling van de koning. De ander is een voormalige gezant voor Saoedi-Arabië, Sharif Hassan Ben Zaid. Hij is zelf ook lid van de koninklijke familie. Beiden claimden onschuldig te zijn.

Hamza was de eerste in lijn van troonopvolging, totdat de huidige koning Abdullah hem die positie in 2004 afnam en zijn eigen zoon tot kroonprins benoemde. Abdullah werd zelf koning na de dood van hun vader Hussein in 1999. Hamza, die de lieveling van hun vader zou zijn geweest, was destijds te jong om de troon te betreden. Daarom werd hij de kroonprins.

Het regime van koning Abdullah geldt als pro-westers. Jordanië wordt door westerse landen dan ook wel gezien als een belangrijke bondgenoot in het Midden-Oosten. Zo mocht onder meer Nederland vanuit Jordanië opereren in de internationale strijd tegen Islamitische Staat (IS). Op Jordaans grondgebied stonden zes Nederlandse F-16's gestationeerd.