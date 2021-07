Het aantal aanvallen door piraten op zee is in de eerste helft van dit jaar gedaald tot 68, meldt het Internationaal Maritiem Bureau (IMB). Dat is het laagste niveau sinds 1994. In dezelfde periode een jaar eerder werden 98 aanvallen geregistreerd.

In de eerste zes maanden van dit jaar betraden piraten in totaal 61 schepen. Vier schepen werden aangevallen, twee werden beschoten en één werd gekaapt. Hoewel de cijfers zijn verbeterd, bestaan er volgens het IMB nog wel steeds plekken waar veel piraterij voorkomt.

32 procent van de incidenten vond plaats in de Golf van Guinee in West-Afrika. Dat blijft volgens het IMB het gevaarlijkste gebied voor de scheepvaart. Daar werden ook vijftig bemanningsleden ontvoerd en viel een dode. Elders in de wereld vonden geen ontvoeringen en sterfgevallen plaats.

Het IMB, onderdeel van de Internationale Kamer van Koophandel in Londen, is het centrale meldpunt voor misdrijven door piraten op zee en gewapende overvallen.

In maart werden vijftien bemanningsleden van de olietanker Davide B ontvoerd voor de kust van het West-Afrikaanse land Benin. Een maand later werden de zeelieden weer vrijgelaten.