Miljoenen inwoners van het westen van de Verenigde Staten en Canada zijn dit weekend opnieuw getroffen door een hittegolf met extreme temperaturen. Op meerdere plekken zijn maatregelen getroffen, zoals wegafsluitingen en evacuatiebevelen.

Door de warmte sneuvelden opnieuw enkele hitterecords. In Death Valley, dat geldt als de heetste plek van de VS, werd zondag mogelijk een recordtemperatuur van 54 graden gemeten. Dit zou de hoogst gemeten temperatuur op aarde ooit zijn. Of dit echt klopt en geen meetfout is, wordt nog gecontroleerd.

In Las Vegas in de westelijke staat Nevada werd zaterdag de recordtemperatuur van 47 graden geëvenaard. Dat gebeurde slechts vier keer eerder.

Ook in het westen van Canada gaat een groot deel van de regio gebukt onder de extreme hitte, die inmiddels ook verder landinwaarts trekt. De hoge temperaturen verspreidden zich dit weekend ten westen van de Rocky Mountains.

In Canada zijn de afgelopen twee dagen nog eens vijftig nieuwe bosbranden ontstaan. In totaal woeden er nu bijna driehonderd actieve bosbranden in de provincie Brits-Columbia.

De Canadese regering heeft een aantal maatregelen genomen om de branden tegen te gaan, zoals het deels stilleggen van treinverkeer. Treinen veroorzaken regelmatig bosbranden doordat er bij het remmen vonken kunnen ontstaan.

Eind juni werd de Noord-Amerikaanse westkust ook al getroffen door extreme temperaturen. Op verschillende plekken in de VS en Canada sneuvelde toen het hitterecord en ontstonden bosbranden. In het westen van Canada leidde de hittegolf tot meer dan honderd sterfgevallen.