De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft zondag in zijn toespraak tijdens de jaarlijkse herdenking van de massamoord in Srebrenica opgeroepen om "een stap naar de toekomst" te maken.

"Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd. Hou het verleden levend, maar blijf daar niet in steken", aldus Aboutaleb op Het Plein in Den Haag, waar de herdenking plaatsvond.

Aboutaleb zei ook dat Nederlanders bereid zijn zij aan zij te staan met de nabestaanden en de naoorlogse generatie en dat Rotterdam graag meebetaalt aan een mooi monument voor Srebrenica in Den Haag. De Rotterdamse burgemeester beschreef hoe hij in 1992, drie jaar voor de massamoord, als ambtenaar op het ministerie van VWS deel uitmaakte van een delegatie die in opdracht van de regering de komst van zo'n drieduizend Bosniërs naar Nederland voorbereidde.

Voorafgaand aan de herdenking werd de Vredesmars voor Srebrenica gelopen (Mars Mira), een symbolische looproute van 11 kilometer, van Wassenaar naar Den Haag. Vanwege het coronavirus was de herdenking ook dit jaar weer te volgen via een livestream. Zoals elk jaar werden namen van slachtoffers genoemd, die sinds 1997 op 11 juli worden herdacht.

Srebrenica geldt als een van de pijnlijkste episodes uit de recente Nederlandse geschiedenis en als de ernstigste oorlogsmisdaad in Europa na de Tweede Wereldoorlog. Nederlandse blauwhelmen van Dutchbat beschermden de enclave Srebrenica tijdens de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië in 1995. Zij zagen hoe Bosnisch-Servische troepen onder leiding van Ratko Mladic de enclave innamen en Bosnische moslimmannen en -jongens wegvoerden. Meer dan achtduizend van hen werden vermoord. De lichamen verdwenen in massagraven.

Demissionair minister Ank Bijleveld (Defensie) en burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb tijdens de Srebrenica-herdenking op Het Plein in Den Haag. Demissionair minister Ank Bijleveld (Defensie) en burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb tijdens de Srebrenica-herdenking op Het Plein in Den Haag. Foto: ANP

'Geen vrede zonder erkenning feiten'

Demissionair minister Ank Bijleveld (Defensie) hield eveneens een toespraak tijdens de herdenking. "Jaren en jaren hebben de nabestaanden en de veteranen dit loodzware verleden met zich mee getorst. Een verleden dat ze samen meemaakten, maar niet samen droegen", zei ze onder meer. "Je moet vooruit durven kijken met elkaar. En dan is het gesprek aangaan nodig."

Ook bij Srebrenica werden de slachtoffers herdacht. De overblijfselen van negentien slachtoffers van de genocide, onder wie twee tieners, werden daar ceremonieel begraven. De Verenigde Staten en leiders van de Verenigde Naties en de Europese Unie sloten zich in verklaringen aan bij de herdenking van de massamoord.

Vredesorganisatie PAX stelde eerder op zondag dat "vreedzaam samenleven in Srebrenica kansloos is zonder erkenning van de feiten". "Wat veel mensen zich niet realiseren is het feit dat een genocide niet ophoudt met het geweld. Het geweld wordt gevolgd door het laten verdwijnen van de bewijslast en de ontkenning van genocide."

"Zeker nu het Joegoslavië-Tribunaal zijn werk heeft afgerond, dreigt de focus alleen nog te liggen op verzoening. Maar zonder erkenning van de feiten is verzoening kansloos", aldus PAX. Volgens de organisatie groeit de vrees onder slachtoffers en nabestaanden dat er nooit echt gerechtigheid komt, "doordat Servische en Bosnisch Servische leiders de genocide ontkennen en oorlogsmisdaden verheerlijken".

Zo zouden Bosnische moslims, de zogeheten Bosniakken, die teruggekeerd zijn naar Srebrenica nog veelvuldig te maken hebben met pesterijen en achterstelling door de autoriteiten. "De Bosnisch-Servische burgemeester verkondigde gisteren nog dat hij de genocide nooit zal erkennen", aldus PAX. Terwijl internationaal veel nadruk wordt gelegd op verzoening en vreedzaam samenleven loopt de spanning in de regio opnieuw op, ziet de vredesorganisatie.