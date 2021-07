Het dodental door het instorten van een flatgebouw in Miami in de Amerikaanse staat Florida is verder opgelopen naar negentig, zo maakt burgemeester Daniella Levine Cava van Miami-Dade County zondag bekend. Nog 31 personen gelden als vermist. De kans is klein dat er nog overlevenden worden aangetroffen. Een kat van een familie op de negende verdieping werd wél levend teruggevonden.

Het is meer dan twee weken geleden dat het pand van twaalf verdiepingen plotseling als een kaartenhuis in elkaar zakte. Hoe dat kon gebeuren is nog steeds onduidelijk. Drie jaar geleden was al wel gewaarschuwd voor structurele problemen bij het pand aan de kust.

Tot dusver zijn 71 van de 90 lichamen door nabestaanden geïdentificeerd, vertelt Levine Cava zondag. Er zijn de laatste dagen tientallen lichamen gevonden doordat autoriteiten grote brokstukken konden verplaatsen.

Kat Binx werd door reddingswerkers teruggevonden in de omgeving van het flatgebouw. Volgens de hulpdiensten keerde de kat steeds terug naar het ingestorte gebouw. Een hulpmedewerker herkende de kat uiteindelijk van vermissingsposters die door de familie waren opgehangen.

Het diertje is inmiddels terug bij de eigenaren. De moeder van de familie brak haar bekken bij het flatdrama, maar wist alsnog haar jongste dochter onder het puin vandaan te trekken. De vader geldt nog als vermist, terwijl de oudste dochter niet thuis was. Zij heeft de kat vrijdag opgehaald.