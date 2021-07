Het hooggerechtshof in Israël heeft zondag een wet teruggedraaid die homoseksuele koppels het recht op een draagmoeder ontzegde. Volgens het hof is dat in tegenspraak met de wettelijke rechten van homoparen.

Het Israëlische parlement nam de wet in 2020 aan. In de wet werd opgenomen dat naast hetero-echtparen ook alleenstaande vrouwen vanaf dat moment gebruik mochten maken van een draagmoeder om kinderen te krijgen. Koppels van hetzelfde geslacht werden daar echter van uitgesloten.

De hoogste rechtbank vindt echter dat daarmee "disproportionele schade wordt aangericht aan het recht op ouderschap en gelijke behandeling van alle burgers".

De wet werd vorig jaar al afgekeurd door het hooggerechtshof, dat het parlement een jaar de tijd gaf om een nieuwe wet te formuleren. Het parlement heeft die deadline echter niet gehaald, waardoor er definitief een streep door de wet gaat.

Israëlische lhbti-organisaties zijn blij met de beslissing, die zij een "historische mijlpaal in onze strijd voor gelijkheid" noemen.

Israël is overwegend tolerant tegenover de lhbti-gemeenschap. Zo zijn er geen obstakels voor lhbti-personen om te dienen in het leger en is de huidige minister van Volksgezondheid openlijk homoseksueel. Het is echter nog niet toegestaan voor koppels van hetzelfde geslacht om met elkaar te trouwen.