In het westen van de Verenigde Staten zijn vanwege de extreme hitte meerdere bosbranden uitgebroken. In onder meer de staten Californië, Nevada en Oregon woeden nu branden.

Een van de Californische bosbranden sloeg zaterdag over naar Nevada, waar een gebied van 222 vierkante kilometer in de brand staat. In Oregon is de omvang van de bosbrand in het nationaal park Fremont-Winema verdubbeld tot 311 vierkante kilometer.

In Arizona lijkt de situatie inmiddels onder controle. Dat kan nog niet gezegd worden van de bosbrand in de staat Washington, die inmiddels een omvang heeft van 155 vierkante kilometer.

De regio kampt met extreme hitte. In de Californische Mojavewoestijn werd vrijdag een temperatuur van 54 graden gemeten, de hoogste waarde in 108 jaar. Daarmee komt het hitterecord uit 1913 van 56,7 graden in diezelfde woestijn in de buurt. Dat is tevens de hoogst gemeten temperatuur op aarde ooit.

In de Californische plaats Palm Springs werd zaterdag voor de vierde keer dit jaar het record van 49 graden geëvenaard. Ook in Las Vegas in Nevada werd zaterdag het hitterecord geëvenaard, toen het er 47 graden werd.

De extreme hitte gaat door toegenomen verdamping ook gepaard met extreme uitdroging van bomen en bodem, wat vaak een garantie voor bosbranden is. Dat was eerder deze maand ook het geval in Canada, waar onlangs in het dorp Lytton het hitterecord van het land werd gebroken. Op woensdag 30 juni werd er een temperatuur van 49,6 graden gemeten.