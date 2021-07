De massamoord in Srebrenica, 26 jaar geleden, wordt zondag herdacht in Den Haag. Vanwege het coronavirus is de herdenking ook dit jaar weer te volgen via een livestream. Zoals elk jaar worden namen van slachtoffers genoemd. Ook de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, houdt een toespraak.

Srebrenica geldt als een van de pijnlijkste episodes uit de recente Nederlandse geschiedenis en de ernstigste oorlogsmisdaad in Europa na de Tweede Wereldoorlog.

Nederlandse VN-blauwhelmen van Dutchbat beschermden de enclave Srebrenica tijdens de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië in 1995 en zagen toe hoe Bosnisch-Servische troepen de enclave innamen en Bosnische moslimmannen en -jongens wegvoerden. Meer dan 8.000 van hen werden vermoord. De lichamen verdwenen in massagraven.

De slachtoffers worden herdacht sinds 1997 op 11 juli. In Bosnië en Herzegovina wordt in Potocari, een dorp net buiten Srebrenica waar de blauwhelmen van Dutchbat hun basis hadden, stilgestaan bij de gruwelijkheden. Daar is ook de herdenkingsbegraafplaats waar vele slachtoffers liggen begraven.

Tijdens de herdenking vorig jaar, een kwart eeuw na dato, zei premier Mark Rutte in een videoboodschap dat Nederland een diepe band voelt met de mensen van Srebrenica. "Met u en met uw geliefden, die - tot onze spijt - niet konden worden beschermd. We buigen in stilte het hoofd."