De regerende Welvaartspartij heeft volgens de kiescommissie in Ethiopië 410 van de 436 parlementszetels behaald bij de parlementsverkiezingen. De belangrijkste oppositiepartijen hadden de stemming op 21 juni echter geboycot omdat hun kandidaten werden opgepakt en partijkantoren waren vernield.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Ethiopië

De enorme verkiezingszege wordt gezien als een bevestiging voor premier Abiy Ahmed. De Nobelprijswinnaar voor de vrede is sinds 2018 aan de macht in het land in de Hoorn van Afrika met zijn ruim 110 miljoen inwoners. Ahmed sprak over historische verkiezingen omdat iedereen kon meedoen.

De verkiezingen zouden vorig jaar plaatsvinden, maar werden twee keer uitgesteld. De stembusgang van juni werd overschaduwd door het bloedige conflict in de opstandige deelstaat Tigray. Abiy begon daar in november een militair offensief tegen het Tigray People's Liberation Front, dat daar aan de macht was.

Volgens de Verenigde Naties lopen honderdduizenden mensen in Tigray het risico te verhongeren. De regering in Addis Abeba wordt er herhaaldelijk van beschuldigd geweld te gebruiken tegen de bevolking daar.

Hulporganisatie Artsen zonder Grenzen vertrok vrijdag uit het noordoosten van de Ethiopische regio Tigray na de moord op drie hulpverleners. De organisatie zegt donderdag in een verklaring dat ze de veiligheid van haar werknemers niet langer kan garanderen in het gebied.

Ethiopische regeringstroepen raakten eind juni de controle over de hoofdstad Mekelle van de opstandige regio Tigray kwijt aan strijders van het Tigray Volksbevrijdingsfront (TPLF). Kort daarna aanvaarde de Ethiopische regering een staakt-het-vuren.