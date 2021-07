Vakantiegangers hebben zaterdag last van drukte op de Europese snelwegen. Vooral in Frankrijk is sprake van vertraging, meldt de ANWB.

Zo moeten weggebruikers op de A10 van Parijs naar Bordeaux en Spanje rekening houden met een extra reistijd van 4,5 uur. Op de A6/A7 richting Orange doen ze er 4 uur langer over. Ook de wegen in Midden-Frankrijk via Clermont-Ferrand lopen vol.

In Zwitserland is volgens de ANWB sprake van 2,5 uur extra reistijd op de A2 van Bazel naar het Italiaanse Chiasso, voor de Gotthardtunnel. Ook in het zuiden van Duitsland is het druk. Op de route van Würzburg naar het Oostenrijkse Salzburg is er sprake van meer dan 2 uur vertraging.

In Italië staat er file op de A14 van Bologna naar Rimini. De extra reistijd is hier 2 uur.

De ANWB verwacht dat de drukte na 15.00 uur afneemt. In ons land heeft de regio Noord vrijdag vakantie gekregen. Volgens een woordvoerder is ook in andere landen de zomervakantie begonnen.