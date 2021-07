Haïti heeft de Verenigde Staten en de Verenigde Naties gevraagd om troepen naar het land te sturen om essentiële infrastructuur zoals vliegvelden, havens en energiecentrales te beveiligen. De autoriteiten zijn bang dat die het volgende doelwit kunnen zijn na de moord op president Jovenel Moïse woensdag.

De Verenigde Staten bevestigen dat ze een verzoek hebben gehad van de Haïtiaanse regering, maar dat ze op dit moment niet van plan zijn om manschappen naar het land te sturen.

Wel zal er een delegatie bestaande uit veiligheidsexperts van de FBI en Homeland Security naar Haïti gaan om de regering te ondersteunen. Ook zal het land financieel worden bijgestaan, heeft Witte Huis-woordvoerder Jen Psaki vrijdag gezegd.

Na de dood van Moïse is er een machtsvacuüm ontstaan in het straatarme land. Meerdere personen claimen de macht, onder wie Ariel Henry, die een dag voor de dood van Moïse was gekozen als premier maar nog niet was ingezworen. Het Haïtiaanse parlement heeft voorzitter Joseph Lambert aangewezen om voorlopig het land te besturen.

Moïse (53) werd woensdag gedood in zijn eigen huis, zijn vrouw raakte zwaargewond. Het is nog altijd niet duidelijk wie de opdracht heeft gegeven voor de moord. Sinds Moïses dood zijn er massale protesten in het land geweest.

De regering gaat ervan uit dat een commando-eenheid bestaande uit twee Amerikanen met Haïtiaanse wortels en 26 Colombianen achter de moord op Moïse zitten. Drie vermeende daders zijn gedood en zeventien personen zijn aangehouden. Naar acht verdachten wordt nog gezocht. De Colombiaanse regering heeft toegezegd mee te werken aan het onderzoek.

The Washington Post berichtte vrijdag dat de twee Amerikanen mogelijk in de val zijn gelokt. Ze zouden op een vacature voor vertalers hebben gereageerd en de beveiligers van de woning van Moïse hebben verteld dat hun opdrachtgevers van de Amerikaanse antidrugseenheid DEA waren. Toen ze erachter kwamen dat de president was vermoord, gaven ze zichzelf aan bij de politie.