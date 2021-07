Het dodental door het instorten van een flatgebouw in Miami in de Amerikaanse staat Florida loopt gestaag op. Met de ontdekking van veertien lichamen onder het puin is het totale aantal slachtoffers opgelopen tot 78, melden de autoriteiten. Nog 62 personen gelden als vermist.

De berging van stoffelijke overschotten kon worden versneld nadat het zoeken naar overlevenden tussen de puinhopen twee weken na de ramp officieel was beëindigd. Woensdag werd de zoektocht naar overlevenden officieel gestaakt omdat het zo goed als uitgesloten was dat er nog overlevenden onder het puin zouden liggen.

Een groot deel van het appartementencomplex bezweek op 24 juni. Hoe dat kon gebeuren, is nog steeds onduidelijk. Drie jaar geleden was al wel gewaarschuwd voor structurele problemen bij het pand aan de kust.

Het deel van het ingestorte appartementencomplex dat nog overeind stond, werd zondagavond gesloopt. De autoriteiten vreesden dat dit deel ook zou instorten.