De Britse politieman Wayne Couzens heeft de Londense Sarah Everard vermoord. Vrijdag gaf Couzens na maanden toe haar om het leven te hebben gebracht.

De agent had begin juni al bekend de 33-jarige marketingmedewerkster in maart te hebben ontvoerd en verkracht. Hij gaf destijds een verklaring uit waarin hij ook stelde verantwoordelijk te zijn voor haar dood, maar haar niet te hebben vermoord.

Britse media melden dat de 48-jarige Couzens nu alsnog heeft bekend dat hij haar heeft vermoord.

Politiecommissaris Cressida Dick is naar eigen zeggen "ziek, boos en ontgoocheld" na de bekentenis van Couzens. "Iedereen bij de politie voelt zich verraden", citeert de BBC.

Eind september gaat de rechtszaak tegen de politieagent van start. Er lopen naast deze zaak nog onderzoeken naar twaalf andere agenten. Deze agenten kwamen onder een vergrootglas te liggen door het onderzoek naar Couzens. Sky News meldt dat deze onderzoeken nog doorlopen.

Wandeling van vriendin naar haar huis

Everard verdween op 3 maart in haar woonplaats Londen. Ze liep 's avonds naar huis vanaf de woning van een vriendin. Om 21.30 uur werd ze voor het laatst gezien.

Het was lang onduidelijk waar Everard was gebleven. Een dag na de moord werd ze door haar vriend opgegeven als vermist. Op 10 maart, een week na de moord, werd haar lichaam gevonden in een bos.

Couzens werd niet lang daarna opgepakt. Hij was werkzaam als politieagent in Londen. De zaak zorgde voor veel ongerustheid over de veiligheid van vrouwen in het land. Op sociale media uitten vrouwen hun zorgen en lieten ze weten dat ze het eng vinden om 's avonds en 's nachts alleen naar buiten te gaan.