In Oostenrijk is vrijdagochtend rond 7.00 uur een trein ontspoord. Daarbij belandde een wagon in de rivier de Mur, nabij de plaats Ramingstein. Er zaten 50 passagiers in de trein, onder wie 45 minderjarigen. Vijftien mensen raakten lichtgewond.

De ontspoorde wagon kwam op zijn kant in het water tot stilstand.

Alle passagiers zijn inmiddels door de hulpdiensten uit de trein bevrijd, melden lokale media. Er werden meerdere ambulances en helikopters ingezet. Volgens een woordvoerder van het Rode Kruis zijn in totaal vier mensen naar het ziekenhuis overgebracht.

Op de laatste schooldag waren veel leerlingen op weg naar hun diploma-uitreiking.