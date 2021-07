Hulporganisatie Artsen zonder Grenzen (AzG) vertrekt uit het noordoosten van de Ethiopische regio Tigray na de moord op drie hulpverleners. De organisatie zegt donderdag in een verklaring dat ze de veiligheid van haar werknemers niet langer kan garanderen in het gebied.

De drie gedode hulpverleners waren aan het werk voor de Spaanse tak van AzG toen ze op 24 juni werden vermoord. Ze waren volgens de hulporganisatie duidelijk herkenbaar als hulpverleners vanwege hun AzG-hesjes en de logo's op hun voertuig.

Nog niemand heeft verantwoordelijk opgeëist voor de dood. Ook blijven de omstandigheden onduidelijk. Teresa Sancristoval, operationeel directeur van de hulporganisatie, eist dat de autoriteiten een onderzoek beginnen om erachter te komen wie er verantwoordelijk is. "De moord op onze collega's - María, Tedros en Yohannes - is een tragisch voorbeeld van de volledige minachting voor het menselijk leven waarvan onze teams getuige zijn geweest in dit conflict."

Tot alle strijdende partijen de garantie geven dat er weer veilig gewerkt kan worden, zal AzG al haar hulpverleners terugtrekken uit de plaatsen Abi Adi, Adigrat en Aksum. Dit heeft grote medische en humanitaire gevolgen, erkent Sancristoval. De afgelopen maanden werd aan bijna tienduizend mensen in die plaatsen hulp verleend.

Duizenden mensen omgekomen door geweld

In augustus vorig jaar ontstond ruzie tussen de regering en het TPLF over verkiezingen. Begin november werd een basis van het federale leger in Mekelle aangevallen, maar Addis Abeba kreeg de regiohoofdstad later die maand weer onder controle.

Sindsdien zijn duizenden mensen omgekomen. Ook militairen uit Eritrea die Ethiopische troepen te hulp schoten hebben veel slachtoffers gemaakt. Door het conflict dreigt volgens de VN voor 350.000 mensen hongersnood. Het merendeel van de 5,5 miljoen inwoners van Tigray heeft voedselhulp nodig.