Voor de moord op de Haïtiaanse president Jovenel Moïse zijn zes verdachten opgepakt, onder wie zeker één Amerikaan met Haïtiaanse wortels, meldt The Washington Post. Autoriteiten in het Midden-Amerikaanse land zeggen tegen de krant dat minstens nog een van de andere arrestanten uit de VS komt.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Haïti

Vier vermeende daders zijn gedood, bevestigden de autoriteiten. Andere mogelijke verdachten zitten volgens de Verenigde Naties in een gebouw in de hoofdstad Port-au-Prince dat veiligheidstroepen hebben omsingeld.

De Haïtiaanse ambassadeur in de VS zei eerder dat de daders huurmoordenaars waren die zich voordeden als Amerikaanse agenten van het antidrugsagentschap DEA.

De situatie in de stad is gespannen, ook omdat niet voor iedereen duidelijk is wie er nu aan de macht is. Volgens Helen La Lime, de VN-gezant voor Haïti, leidt premier Claude Joseph het Caribische land tot er verkiezingen worden gehouden.

Staatsgreep mislukt in februari

In Haïti werd in februari een staatsgreep verijdeld. Hierbij zijn 23 vermeende coupplegers gearresteerd, onder wie een hoge rechter en een politiefunctionaris. De coupplegers waren volgens de Haïtiaanse minister van Justitie van plan Moïse te vermoorden en de macht over te nemen.

De Amerikaanse president Joe Biden liet weten geschokt te zijn door de moord op Moïse. De Verenigde Staten zijn van mening dat de voor 26 september geplande presidentsverkiezingen in Haïti moeten doorgaan.